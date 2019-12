Svetovno prvenstvo se ni začelo najbolje

Svetovno prvenstvo v olimpijskem razredu 49erFX v Aucklandu na Novi Zelandiji se za Sirenini jadralki Jano Germani in Carlotto Omari ni začelo najboljše. Carlotta Omari in Matilda Distefano sta končali po prvem dnevu na 36. mestu, Jana Germani in Ottavio Raggio pa devet mest niže, na 45. mestu.

Jadralke se na Novi Zelandiji borijo za še dodatnih šest vozovnic za Tokio: uvrščenih držav z izjemo Japonske, ki ima nastop zagotovljen, je že osem, v Aucklandu pa si jih bo pravico do nastopa priborilo še šest.

Pred začetkom svetovnega prvenstva sta Germanijeva in Omarijeva lahko spoznali tudi regatna polja, vetrovne razmere in tok, saj sta z ostalimi posadkami nastopili na prvenstvu Oceanije. Od dveh Sireninih posadk se je bolje izkazala Jana Germani z Ottavio Raggio, ki je zaključila na 13. mestu, Carlotta Omari pa je bila z Matildo Distefano devetintrideseta. Nastopilo je 51 posadk, skratka skoraj vse, ki tekmujejo tudi ta teden na svetovnem prvenstvu. Zato so prvenstvo preimenovali v pravo ogrevanje. Za Italijo so bili rezultati nadvse spodbudni: mladinski svetovni prvakinji Alexandra Stalder in Silvia Speri sta bili 12., kar bi v hipotetičnem seštevku držav za uvrstitev na olimpijske igre pomenilo četrto mesto in bi torej uvrstile Italijo v Tokio. Enako bi veljalo tudi za Jano Germani in Ottavio Raggio.