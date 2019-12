ŠZ Jadran ima svoj dom

V prostorih banke ZKB Trst Gorica na Dunajski cesti, kjer je bil še do pred nekaj leti bankomat openske banke, bodo odslej imeli svoj prostor košarkarji združene ekipe. »Urad bo imel svoj urnik delovanja. Tu bomo imeli društvene seje in prostor bo na razpolago tudi za druge dejavnosti,« je dejala predsednica Jadrana Ivana Milič, ki je simbolično prevzela ključe iz rok predsednika ZKB Adriana Kovačiča. »Naš bančni zavod je od vedno stal zraven in podpiral športna društva. To spada v socialno in družbeno plat našega delovanja,« je pred številnimi gosti in košarkarji poudaril predsednik ZKB.