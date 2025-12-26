Tadej Pogačar cilja na še redke neosvojene trdnjave

Slovensko kolesarstvo je predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja tudi leto 2025 končalo z mogočno bero zmag. Seznam preizkušenj, na katerih slovenski zvezdnik doslej še ni zmagal, pa postaja vse krajši. In tudi v prihajajočem letu bo cilj dodati še nekaj koščkov k mozaiku, ki vse bolj spominja na eno največjih stvaritev v svetu kolesarstva. Zmagovalec dirke po Franciji, svetovni prvak, evropski prvak, zmagovalec treh od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni. Zmagovalec še številnih drugih enodnevnih in večdnevnih preizkušenj. Za mnoge ni tako bogat niti življenjski zbir slavij, za Pogačarja pa je bila to v zadnjih letih le še ena od izjemnih sezon.

Kaj ga vse čaka

Zdi se, da se Pogačar že kot ura ponavlja, ko govori, da je za njim najboljše leto doslej. Ob vsem, kar mu je uspelo leta 2024, se je ponovitev ali izboljšanje tega v 2025 zdela zelo zahtevna naloga. Vendar prvi kolesar na svetu še naprej piše zgodovino svojega športa. Za zdaj v letu 2026 cilja predvsem na osvojitev pete dirke po Franciji ter na prvo zmago na Pariz-Roubaixu in Milano-Sanremu.Tudi na slednji je vsako leto bližje uspehu, a na pregovorno najlažjem spomeniku z najširšim krogom favoritov težje napravi razliko.

Letos je poskusil večkrat že na Cipressi, povsem razbil glavnino, vendar mu je vselej zmanjkalo nekaj malega ali pa kakšen moštveni kolega več, ki bi dodatno zmehčal noge tekmecem.