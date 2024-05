Tadej Pogačar z veliko prednostjo najboljši kolesar na svetu

Tadej Pogačar, slovenski kolesarski šampion, je po zmagi na dirki po Italiji samo še povečal svojo prednost na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Aprila je imel pred Jonasom Vingegaardom 188 točk prednosti, zdaj pa je ta narasla na 3693, je pa Danec ostal na drugem mestu. Na tretje mesto se je prebil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Z devetega je na četrto napredoval belgijski sprinter Jasper Philipsen, peti je še en Belgijec Remco Evenepoel.

Zaradi dejstva, da ni branil zmage z lanskega Gira, pa je nazadoval drugi slovenski as Primož Roglič. S četrtega je padel na 13. mesto in niti ni več najvišje uvrščeni kolesar ekipe Bora-hansgrohe. Prehitel ga je Rus Aleksander Vlasov, ki se je zavihtel na 11. mesto. Med desetimi najboljšimi so kar štirje kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates, Španec Juan Ayuso je sedmi, Britanec Adam Yates osmi, Švicar Marc Hirschi pa deveti.

Matej Mohorič je z 21. nazadoval na 24. mesto, Jan Tratnik je 104., Matevž Govekar 502., Gal Glivar 531., Jaka Primožič 649., Tilen Finkšt pa 789.

V ekipni konkurenci je Slovenija za Belgijo in Dansko zdaj tretja, potem ko je prehitela Španijo.

Pri dekletih je Eugenia Bujak 105., Urška Žigart 114., Urša Pintar pa 182., ekipno so Slovenke na 22. mestu.