Tamberi zabijal in zabaval gledalce

Italijanski skakalec v višino Gianmarco Tamberi je ponoči odigral tekmo znanih osebnosti v okviru letošnjega All Star Game lige NBA. Olimpijski prvak iz Tokia je v dresu bele ekipe, ki jo je vodil nekdanji košarkarski zvezdnik Dominique Wilkins, zadel 15 točk in ujel 10 odbitih žog. Na parketu v Clevelandu, kjer bo jutri tekma zvezd lige NBA, je Tamberi dvakrat tudi zabil žogo na koš, enkrat po ujeti odbiti žogi (t. i. tap-in), enkrat pa iz protinapada. Italijanski atlet je velik ljubitelj košarke in je pred leti, ko še ni bil med najboljšimi skakalci v višino na svetu, tudi igral na amaterskih turnirjih. Leta 2017 je en teden celo treniral s Sieno, ki je takrat igrala v italijanski A2-ligi, in odigral tudi eno pripravljalo tekmo. Posnetek Tamberijevih zabijanj na včerajšnji tekmi zvezd je takoj postal viralen.