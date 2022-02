Teci tudi ti z nami ...

V športnem uredništvu smo se s trenerji AŠD Burja odločili, da si zavihamo rokave in se malce zmigamo. V našo akcijo seveda vabimo vse bralce, ki jim je pri srcu šport oziroma rekreacija. Končni cilj je, da se morda vsi skupaj dobimo na startu kake rekreativne tekaške prireditve. 8. maja bo v Trstu 21-kilometrska Bavisela, konec oktobra bo polmaraton tudi v Ljubljani. A na izbiro imamo še nešteto drugih tekmovanj, ki so tudi krajša (7, 10, 12 in 15 kilometrov).

Enkrat tedensko, ob petkih (danes prvič), nam bodo trenerji Burje sestavili nekaj primerov tekaških treningov za začetnike in malo bolj izkušene tekače. Objavili jih bomo v športnih straneh Primorskega dnevnika.

Angažirali smo tudi prehransko svetovalko Melino Colsani, ki nas bo opremila z nasveti in nam bo sproti poročala o športni prehrani.

Dober ... tek!