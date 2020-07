Tekme tudi z domačega kavča

BRIŠČIKI – Pri ŠZ Jadran se s številnimi novostmi pripravljajo na prihodnjo sezono, ki je sicer še polna negotovosti. V petek so se v centru Avalon pri Briščikih zbrali Jadranovi pokrovitelji in partnerji, ki so aktivno sodelovali na delavnici o komunikaciji.

Ob tej priložnosti je predsednica Ivana Milič napovedala tudi najbolj svežo novost, ki bo razveselila številne navijače in košarkarske navdušence. V sezoni 2020/21 bodo domače tekme članske ekipe v C-ligi gold v živo predvajali na spletu in na televizijskem kanalu Teleantenna. »To bo zaživelo v vsakem primeru, ne glede na odločitev zveze o prisotnosti gledalcev na tribunah,« je še pojasnila predsednica Miličeva. Delajo na tem, da bo komentar tekem tudi v slovenskem jeziku.

Na petkovem srečanju so predstavili tudi novo pobudo namenjeno zbiranju finančnih sredstev. Jadran je namreč stopil v krog podjetja Italian Districts, ki zagotavlja neprofitnim društvom (športnim ali kulturnim) dodaten vir finansiranja. Trgovski obrati, ki se bodo vključili v Jadranovo »okrožje« bodo del svojega dobička namenili klubu, navijači pa bodo z nakupi v teh trgovinah neposredno pomagali tudi ŠZ Jadran.