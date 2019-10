Tekmovanje v orientaciji združuje šport, naravo in druženje

Šolsko tekmovanje v orientaciji je postalo že tradicionalno jesensko srečanje, ki združuje šport, naravo in druženje. Slovensko planinsko društvo Trst in ZSŠDI sta pod pokroviteljstvom Deželnega šolskega urada in ZKB Trst Gorica organizirala že 14. izvedbo orientacijskega teka za učence in dijake slovenskih šol na Tržaškem. Včeraj zjutraj se je v Skavtskem centru Alpe Adria AMIS pri Božjem polju zbralo več kot 500 učencev in dijakov iz 22 šol. Pet je bilo višjih srednjih šol, med katerimi se je tudi letos tekmovanja udeležila gimnazija Srečka Kosovela iz Sežane, sedem nižjih srednjih šol, med katerimi je bila že drugo leto zapored tudi italijanska šola Giovanni Lucio iz Milj, in kar deset osnovnih šol (tekmovali so sicer le učenci 4. in 5. razredov).

»Šolski orienteering je postal že tradicionalno tekmovanje, šole se z veseljem odzivajo na naša vabila in se rade udeležijo tega srečanja. Otroci so v neposrednem stiku z naravo, kar je predvsem za meščane nekaj nevsakdanjega,« je z zadovoljstvom dejala predsednica SPDT Marinka Pertot.

»Posebnost te športne panoge pa je, da združuje telesno aktivnost in logično razmišljanje. Pomembne so tako mišice kot možgani, saj morajo tekmovalci razumeti topografsko karto. Seveda je prepovedana vsakršna tehnološka pomoč, kot so denimo pametni telefoni, za katere obstaja cela vrsta aplikacij za pomoč pri orientaciji,« je še dodala Pertotova, ki je podčrtala tudi pomen medsebojnega druženja in nabiranja izkušenj, kar pripomore k rasti samozavesti otrok.