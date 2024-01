Teniški Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil teniškega učitelja pri AŠZ Gaja Mattea Ciguia, igralko v starostni skupini U16 Saro Mario Olivo ter igralca in novinarja Ubitennisa Ilvia Vidovicha. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmagi Bregovih nogometašev v 1. amaterski ligi in Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago odbojkarjev SloVolleyja v C-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Jernej Pregarc.

