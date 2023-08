Tesser o tem, zakaj je izbral Trst in o prenovljeni ekipi

Attilio Tesser je eden izmed najuspešnejših trenerjev zadnjih dveh desetletij v italijanski nogometni C-ligi. Dosegel je kar štiri napredovanja v B-ligo in v vseh mestih, kjer je treniral, ga ohranjajo v lepem spominu zaradi športnih uspehov, človeškega odnosa z igralci in umirjenega značaja. Tesserja odlično poznamo tudi v Trstu, saj je Triestino uspešno treniral pred dvema desetletjema (dve leti zapored, v sezonah 2003/04 in 2004/05). V teh dvajsetih letih je dosegel dvojno napredovanje iz C- v A-ligo na klopi Novare, napredovanje v B-ligo pa ponovil še s Cremonesejem, Pordenonejem in Modeno. Modeno je treniral tudi v pretekli sezoni, ko je v B-ligi osvojil solidno deseto mesto. Kljub temu sta se Tesser in Modena razšla, 65-letni trener iz Montebellune pa je takoj dobil novo službo, saj je podpisal dvoletno pogodbo z novim vodstvom Triestine. S Tesserjem smo se pogovorili po prijateljski tekmi proti Pro Gorizii, na kateri je Triestina zmagala s 6:1, izkušeni trener pa nam je najprej obrazložil, zakaj se je odločil za povratek k Triestini:

»Vem, da sta dve desetletji v navadnem življenju dolgo obdobje, v nogometu še toliko bolj, a sem kljub temu takoj opazil, da se vzdušje okoli ekipe, ljubezen navijačev do Triestine, ni nikakor spremenilo. Tudi takrat, ko sem prihajal v Trst kot nasprotnik, sem opazil, da so navijači še vedno »pravi«; srčno upajo, da Triestina znova napreduje vsaj v B-ligo. V Trst sem se torej vrnil, ker sem nekako tu začel svojo pravo profesionalno kariero kot trener. In tu sem preživel dve zelo lepi leti. Mesto je čudovito, ekipa prestižna, tako da je bila Triestina moja prva izbira, komaj sem prejel ponudbo. Nove lastnike kluba sem moral šele spoznati, tako da je odločitev spodbudilo prav poznavanje mesta, navijačev in zgodovine kluba. Mirno lahko trdim, da je na odločitev bolj vplivalo srce kot pa možgani. Res sem zadovoljen, da sem spet tu.«

Kako napredujejo priprave?

Mislim, da je obračun pozitiven. Sploh se ne morem pritoževati nad delom fantov. Ekipa je skoraj v celoti prenovljena. Veliko je novih obrazov in mnogi prihajajo iz tujine ter se morajo potemtakem šele privaditi na italijanski sistem dela. Resnično lahko povem, da me je to nekoliko skrbelo, a vsi so si zavihali rokave in skušajo upoštevati trenerjeva navodila. Omenim lahko polšpico El Azraka Rayana, ki se poskuša veliko bolj posvečati »umazanemu obrambnemu delu« igranja. Pozitivno je tudi, da je prišlo le do manjših mišičnih poškodb brez hujših zapletov, tako da sem lahko skoraj vedno treniral z vsemi razpoložljivimi igralci. Med pripravami se nam je pridružilo nekaj mladih igralcev. Bomo videli, če bodo prišli v poštev za prvo ekipo. Med temi je tudi mladi slovenski nogometaš, letnik 2006, Mladen Mutavčić.