Točka za Juventino, sedem golov na derbiju v Dolini

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Forum Julii 0:0

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, Černe (Kerpan), De Cecco, Tuan, Colonna (Garić), Piscopo (Racca), Martinović, Hoti, Goz (Selva). Trener: Bernardo.

Na pomembni tekmi za obstanek sta se Juventina in čedajski Forum Julii razdelila izkupiček. Gostitelji so že v prvem polčasu zadeli prečko in vratnico, v 90. minuti pa se je Hotijev strel še enkrat odbil od vratnice.

Kras Repen – Pro Fagagna 0:0

Kras Repen: Umari, Sancin, Degrassi (Raugna), Catera, Dukić, Rajčević, Racanelli (Taucer), Perić (Dekovic), Palliaga (Debenjak), Kocman (Pitacco), Autiero. Trener: Kneževič.

Kras je proti Fagagni igral zelo solidno in bi lahko osvojil tudi vse tri točke. Najlepšo priložnost za gol je imel Paliaga, ki pa ni bil natančen pred nasprotnikovimi vrati.

Maniago Vajont – Sistiana Sesljan 1:2 (0:1)

Strelci: 25. Disnan, 54. Disnan, 78. Zannier (MV)

Sistiana Sesljan: Colonna, Loggia, Tomasetig, Madotto, Pelengić, Vecchio, L. Crosato, Disnan, Schiavon (Gotter), Germani (D. Colja), E. Colja (Francioli). Trener: Godeas.

Rdeč karton: pomočnik trenerja Carli

Tudi z nekoliko spremenjeno postavo so »delfini« osvojili vse tri točke. Tokrat na težkem gostovanju v Vajontu. Oba gola je zadel Disnan. A trener Godeas je pohvalil vse svoje nogometaše. Sistiana Sesljan bo v sredo ob 20. uri igral zaostalo tekmo na Opčinah proti Chiarboli Ponziani.

PROMOCIJSKA LIGA

Sevegliano Fauglis – Primorec 1:1 (0:1)

Strelca: 15. Lo Perfido 11-m, 60. Paravano (SF)

Primorec: Madzar, Kuniqi, Ferluga (Ferro), Lombisani (Perfetto), Curzolo, Zacchigna (Ačić), Coppola, Zaro (Ciliberti), Pisani (Hoti), Lo Perfido, Schiavon. Trener: M. Campo.

Tekma v Seveglianu ni bila dopadljiva. Primorec je začel solidno in povedel v 15. minuti. Z bele točke je bil natančen Lo Perfido. Enajstmetrovko pa je izsilil Schiavon. V drugem polčasu so domačini uspeli izenačiti, a v 88. minuti bi lahko Hotijev strel zatresel mrežo, toda domači vratar je mojtrsko branil. Za Primorec je današnji že osmi pozitivni izid (šest zmag in dva neodločena izida).

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – San Giovanni 0:1 (0:0)

Mladost: Gon, Petronio (Milan), Pelos, F. Mucci, Negrin (S. Mucci), Iodice, Ocretti, L. Veneziano, Cuzzolin, Scocchi, Di Giorgio. Trener: R Veneziano.

Rdeča kartona: 85. Zin (s klopi) in trener R. Veneziano.

Po koncu tekme, ki so jo nogometaši Mladosti izgubili proti tržaškemu San Giovanniiju, so bili tako domači igralci kot gledalci razkačeni. In ne samo zaradi prejetega zadetka proti koncu tekme. Gostujoči napadelc je napravil očiten prekršek nad vratarjem Mladosti, sodnik pa je dosodil enajstmetrovko, ki so jo nogemetaši San Giovannija seveda izkoristili in dosegli zmagoviti gol. Skozi vso tekmo je sodnik, po mnenju domačega tabora, enosmerno dosojeval tako prekrške kot prekinitve v korist gostov.

Zarja – Bisiaca 2:1 (1:1)

Strelca: 40. Racman; 84. Fabris

Zarja: Flego, Carli, Racman, Škabar, Matassi (Gavrić), Malalan (Stocca Kralj), Miniussi (Radetič), Rizzotto, Kočić (Mazzarino), Fabris, Di Donat (Gosnan). Trener: Lakoseljac.

Zarja je doma po pričakovanju premagala zadnjevurščeno Bisiaco, ki s tremi točkami sameva na zadnjem mestu lestvice. Igra obeh ekip je bila povprečna, čeprav so imeli gostitelji več priložnosti za zadetek in njihova zmaga bi lahko bila izdatnejša, le če bi bili prisebnejši v kazenskem prostoru gostov. Na zmagoviti gol Fabrisa pa so morali čakati na kočnico srečanja. Zarjani še vedno ostajajo v nevarnih vodah, v prihodnjem krogu pa jih čaka težko gostovanje v Rudi.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Primorje 7:0 (3:0)

Strelci: 7. Sabadin 32. Carbone, 38. Sabadin, 48. Abatangelo, 55. Sabadin, 72. Marchio, 85. M. D’Alesio

Breg: Blasevich, Andreasi, S. Spinelli, Pllana (Succi), Čermelj, Marchio, Capraro (M. D'Alesio), Udovicich, Sabadin, Carbone (Savino), Abatangelo (Delvecchio). Trener: Bertucci.

Primorje: Pahor, Paoletti (Canziani), Patti, Di Gregorio, Suppani (Muccio Crasso), Bari, Pocecco, Clobanu, Saule, Giampiccolo, Zudettich. Trener: Graziano.

Rdeč karton: 40. Di Gregorio

V športnem centru Klabjan v Dolini so gledalci videli povsem enosmerno tekmo. Breg je popolnoma prevladal na igrišču in Primorju zadel kar sedem golov. Povrh tega je Primorje že v prvem polčasu zaradi rdečega kartona izgubilo Di Gregoria.

Vesna – Opicina 0:0

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar, Marchesan (M. Vidali), Cociani, Vidoni, Ndjaie (Veronesi),J. Košuta, K. Vidali (Corossi), Montebugnoli, Antonič. Trener: Daris.

Vesna je iztrgala točko proti solidni Opicini, ki zaseda tretje mesto na lestvici. Domačini so ustvarili številne priložnosti za gol, ki pa jih niso izkoristili.