Točki SloVolleyu, Slogi Tabor prva točka, poraz Soče

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Skupina za napredovanje

SloVolley ZKB – Fiume Veneto 3:2 (25:20, 25:19, 23:25, 24:26, 17:15)

SloVolley: Hlede 3, Kosmina 11, S. Komjanc 16, Cotič 24, Antoni 7, Pavlović 7, Margarito L1), Čevdek (L2), Corsi 1, Terpin 3, M. Komjanc 0, Peterlin nv. Trener: Manià.

SloVolley ZKB je prekinil niz porazov v skupini za napredovanje in proti zadnjeuvrščenemu Fiume Veneto iztržil dve točki. Začetek je sicer obetal boljši razplet, saj so varovanci trenerja Maniaja povedli z 2.0 v nizih. V obeh so stalno vodili in brez težav osvojili 25. točko.

V nadaljevanju je Fiume Veneto pritisnil na plin, delno tudi po zaslugi nekoliko manj prodornih začetnih udarcev združene ekipe. Tako so gostje takoj prevzeli vodstvo in povedli tudi 9:3. SloVolley jih je v nadaljevanju le ujel, izenačil pa šele pri 23:23, ko pa je točka nasprotnikov in blok prekinil upanja v končno zmago. Zelo podobno se je razpletel tudi četrti niz: združena ekipa je Fiume Veneto spet ujela pri 23:23, končnica pa je bila ponovitev prejšnje. Tudi v petem nizu je prevzel pobudo Fiume Veneto, ki je povedel 10:7, a so Cotič in ostali le reagirali, izenačili in tudi prvi imeli zaključno žogo. Po nekaj neuspelih poskusih, so se na koncu vendarle veselili zmage.

Dve točki sta sicer premalo, da bi SloVolley vnovič pridobil upanje v preobrat in osvojitev prvega mesta. Spomnimo, da je tokrat ekipa igrala s pomočjo Dragana Pavlovića, ki je nadomestil odsotnega Cobbella in Luppolija.

Skupina za obstanek

Triestina volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:17, 25:23, 25:17)

Soča: Juren 10, Persoglia 4, Černic 1, Miklus 1, Makuc 7, Čevdek (L1), Manfreda 5, Devetta 1, Conte 0, Antoni 0, Boškin 0, Venuti (L2), Devinar in Hlede nv.

Prata – Sloga Tabor 3:2 (19:25, 25:20, 25:15, 19:25, 15:11)

Sloga Tabor: Castellani 2, Skilitsis 12, Stefani 9, Trento 21, Jerič 15, Ricobon 8, Manià 1, De Santi nv, Grassi nv, Smeraldi (L), Vremec. Trener: Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

SMF Fagagna Chei De Vile - Zalet ZKB Trst Gorica 3:0 (25:19, 25:22, 25:21)

Zalet ZKB: Furlan 6, Ilaria Misciali 8, Stergonšek 2, Tromba 8, Vattovaz 1, Winkler 9, Lovriha (L), Giurda, Grilanc, Francesca Misciali, Surian 0. Trener: Nicholas Privileggi.

Domača ekipa se je Zaletu ZKB pošteno oddolžila za gladek poraz iz prvega dela v Repnu in to povratno tekmo zaključila brez izgubljenega seta. Poraz zaletovk je zaslužen. Na zatožni klopi je tokrat predvsem sprejem, ki je bil vse prej kot točen, tako da je imela podajačica Demi Vattovaz zelo otežkočeno nalogo, saj je bila prevečkrat prisiljena svoje napadalke zalagati s spodnjim odbojem, tako da je bil napad velikokrat predvidljiv. Centralne igralke so bile sicer tokrat dobro razpoložene, žal pa so premalokrat lahko napadale.

Kljub vsemu je bila tekma kar izenačena, vsi trije seti pa na las podobni med sabo: povedle so domačinke, Zalet ZKB je nadoknadil zaostanek tudi petih točk, nato prepustil pobudo domačinkam. Gostje so jih ponovno dohitele, v končnici pa nato popustile, kar je Fagagna seveda izkoristila.

Trener Nicholas Privileggi: »Škoda za poraz, a tokrat se je pač obrnilo v korist domače ekipe. Občutek sem imel, da so se nekatere igralke skorajda že zadovoljile s tistim, kar smo dosegli, saj niso prikazale tiste borbenosti in zagrizenosti, ki jih je odlikovala doslej. Upam, da je šlo res samo za epizodo in bo ekipa v naslednjih kolih spet dokazala, česa je sposobna.«