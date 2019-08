Tokio 2020 je še v njenem dometu

Natančno čez eno leto bo poletna olimpijada v Tokiu na Japonskem. 29-letna Lara Gruden (letnik 1990) je še v igri za nastop na Daljnem vzhodu, četudi je konkurenca v Združenih državah Amerike zelo ostra. »Recimo, da nisem v prvem izboru. Prepričana pa sem, da lahko v prihodnjih mesecih še veliko napredujem in tako dokažem, da si zaslužim olimpijsko vozovnico,« je bila včeraj zelo pozitivna Lara, ki se te dni mudi na Tržaškem oziroma v Slivnem pri noni Marti in sorodnikih. S članico ameriške državne reprezentance Team USA smo se pogovarjali v slovenščini. Res je, da ji (nam) je »zbežala«, kaka angleška beseda, toda Grudnova, ki se je rodila in živi v Tucsonu v ameriški zvezni državi Arizona, solidno obvlada jezik svojih prednikov. Nabrežinski pravnik in pesnik Igo Gruden, ki je bil brat Larinega pradeda, bi bil nanjo še kako ponosen. »Slovenščino so poslužujem, ko se pogovarjam z nono in drugimi v Slivnem. Zdaj pa me na Tržaškem ni bilo nekaj časa. Nazadnje sem bila v Trstu pred dvema letoma, ko sem nastopila na triatlonu.

