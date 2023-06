Tomaž Čefuta evropski prvak master

Proseški kolesar slovenskega tržaškega kluba Flamme Rouge Tomaž Čefuta se je konec tedna pri Veroni okronal s prestižnim naslovom evropskega veteranskega prvaka na srednji razdalji (medio fondo). Tekmovanje Alé La Merckx je potekalo pod okriljem svetovne kolesarske zveze Uci. Na 82 kilometrov dolgi progi s startom v središču Verone in ciljem v kraju Salita delle Torricelle je bilo tudi 1500 m višincev. Čefuta (letnik 1987), ki je po poklicu fizioterapevt, je progo prekolesaril v času 2 ur in 7 minut (povprečna hitrost 38,5 km/h). V ciljnem sprintu je premagal Diega Venturija in Simoneja Logico.

A pot do uspeha ni bila lahka, saj je proseški kolesar ujel ubežnike le sedem kilometrov pred ciljem. V zadnjih kilometrih je odbil vse napade in na koncu mu je uspel še sprinterski podvig, tako da je ciljno črto prečkal z dvignjenimi rokami. »Bilo je kar naporno, a vedel sem, da sem dobro pripravljen. V zadnjih mesecih sem del trenažnega procesa posvetil moči, kar mi je veliko pomagalo v ciljnem sprintu,« se je najbolj pomembne zmage v svoji desetletni kolesarski karieri veselil Čefuta, ki je začel potiskati na pedale pri tržaškem Cotturju in nato nadaljeval pri Teamu Eppinger. Letos pa je drugo leto, ki branibarve ekipe Flamme Rouge gropajskega trenerja Saška Kalca.

Vidoni osvojil »malo« Franjo

Konec tedna se je zmage veselil tudi nabrežinski kolesar Roberto Vidoni, ki tekmuje za tržaško ekipo Cottur. Vidoni je slavil zmago na krajši 97-kilometrski progi s časom 2:20. Janija Prešerna je premagal za trideset sekund.