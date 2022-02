Tortona pregazila Allianz

Allianz Pall. Trieste – Bertram Tortona 82:94 (23:21, 36:46, 51:73)

Allianz: Banks 21 (9:14 iz igre, 3 podaje), Campogrande 15 (4:6 za 3 točke), Konate 13 (6:10 za 2 točki, 8 skokov), Gražulis 13 (4:8 iz igre, 7 skokov), Davis 7 (3:9 iz igre, 5 podaj), Mian 5 (2:4 iz igre), Delía 4 (2:5 za 2 točki, 2 skoka), Alexander 4 (2:8 iz igre), Cavaliero 0 (0:2 iz igre), Deangeli 0 (2 skoka), Campani 0, Longo 0.

Allianz je v četrtfinalu italijanskega pokala izgubil s Tortono in se poslavlja od nadaljnjega tekmovanja. Cianijeva ekipa je odigrala dober začetek in konec tekme, vmes pa prepustila nasprotnikom, da so uspešno izvajali svojo igro. Tržačani niso znali zaustaviti razpoloženih ostrostrelcev Dauma (22), Sandersa (17) in Macuro (23), ki so skupno zadeli kar 12 trojk iz 23 poskusov. V napadu so igrali zelo nihajoče in dobrim akcijam so sledile popolnoma ponesrečene. Zaigral je tudi novi prišlek Ty-Shon Alexander (4 točke v 15 minutah), ki pa se v samih dveh dneh razumljivo še ni mogel uigrati.