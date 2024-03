Trasa 30. dirke po Sloveniji tudi v Števerjan

Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani predstavili traso jubilejne 30. izdaje slovenske pentlje. Kolesarje med drugim čaka kraljevska etapa z vzponom na Krvavec, dirka pa se bo začela z etapo od Murske Sobote do Ormoža, ki bo prečkala tri sosednje države. Med tretjo etapo od Ljubljane do Nove Gorice, ki bo 14. junija, bodo kolesarji za krajši čas prečkali tudi italijansko mejo in približno dvanajst kilometrov prevozili v Goriških brdih, kjer bodo peljali mimo Števerjana.

Boj za zeleno majico vodilnega na slovenski pentlji bo na sporedu med 12. in 16. junijem, znova pa bo dirka del poklicne serije Mednarodne kolesarske zveze Uci Pro.

Največja slovenska dirka v mednarodnem programu preizkušenj postaja stalnica v junijskem terminu, ki tako ekipam kot njihovim kolesarjem predstavlja bodisi primeren pripravljalni temelj za kasnejši nastop na dirki po Franciji bodisi nadaljevanje dobre forme po italijanski pentlji.

Tokrat bo na startu šest ekip iz svetovne serije, in sicer Bahrain-Victorious, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Jayco-AlUla, UAE Team Emirates ter Groupama-FDJ.

Čeprav znova na dirki ne bo največjih slovenskih zvezdnikov, Tadeja Pogačarja v dresu emiratov ter Primoža Rogliča pri Bori, bodo za navdušenje domače množice ob trasi predvidoma skrbeli Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain-Victorious), Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Domen Novak (UAE Team Emirates). Slednji je nastop na domači dirki na novinarski konferenci označil z možnostmi »50-50«.

Slovenska turistična organizacija bo v sodelovanju z Eurosportom in RTV Slovenija poskrbela za 11 ur televizijskega prenosa dirke, ki poteka vse od leta 1993. V tem času so po dvakrat slavili Pogačar, Roglič, Jure Golčer in Mitja Mahorič, ki sta na novinarski konferenci obujala spomine na dirkanje pred okoli 20 leti.