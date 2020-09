Trenerji brez mask, igralcem ne bo treba na testiranje

Pred začetkom odbojkarskih deželnih in medpokrajinskih prvenstev igralcem in igralkam ne bo treba na dodatno testiranje, kot je bilo doslej potrebno ob prirejanju turnirjev . Zdravstveno stanje bodo pred tekmo preverjali samo z merjenjem telesne temperature ob prihodu v telovadnico. Tako je določila državna odbojkarska zveza, ki je včeraj objavila tudi priporočila za tekme C-lige in nižjih deželnih in mladinskih prvenstev.

Odbojkarska zveza je določila, da bodo tekme prenesli samo v primeru, ko bodo v ekipi več kot trije okuženi, če jih bo tri ali manj pa bodo tekme v predvidenem terminu. V primeru več kot treh okuženih v ekipi mora predsednik kluba takoj obvestiti komisijo, ki sestavlja koledarje, ne da bi pri tem razkril imen pozitivnih igralcev, deželnemu (oziroma medpokrajinskemu) športnemu sodniku pa identifikacijske kode igralcev, ki so okuženi. Državna odbojkarska zveza Fipav v želji po omejevanju širjenja okužbe igralcem in igralkam priporoča, naj si snamejo aplikacijo Immuni.

Maska bo obvezna ob vhodu v telovadnico do slačilnic, med tekmo trenerju ne bo treba nositi maske, prav tako ne igralcem in sodnikom. Vsi preostali člani ekipe bodo na klopi morali stalno nositi masko, prav tako zapisnikarji.