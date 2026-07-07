Trenirali bodo s furlanskim orlom na srcu

Nogometaši prvoligaša Udineseja nosijo v novi sezoni na dresu za treninge tudi furlanskega orla, simbol furlanske skupnosti. Majico za trening so ustvarili v sodelovanju z organizacijo ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. Gre za odločitev, ki krepi vez med klubom in ozemljem ravno v letu, ko Udinese praznuje 130 let od ustanovitve.

Obenem ima nov dres za trening modro in rumeno barvo, tipični barvi, ki karakterizirata to območje. Orel na srcu spremeni trening dres v simbol pripadnosti ter spoštovanja furlanske zgodovine in identitete, s čimer prispeva k promociji te podobe, so zapisali pri ARLeF-u.