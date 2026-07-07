Že nekaj mesecev je bil neuradno znan izid razpisa za koncesijo nekaterih nogometnih igrišč v lasti Občine Trst, danes pa je občina objavila uradno lestvico. Iz te izhaja, da je trebenski Primorec tržaškemu klubu Sant’Ignazio podlegel tako iz tehničnega kot iz finančnega vidika. Trebensko igrišče bo imelo novega upravitelja. Občina je zbirala ponudbe za najem devetih nogometnih igrišč do poletja leta 2034. Med igrišči, kjer domujejo slovenska nogometna društva, sta bili trebensko in kriško. Za kriško igrišče se je potegovalo le športno društvo Vesna, za upravljanje trebenskega igrišča se je, poleg domačega Primorca, ponudilo tudi jezuitsko nogometno društvo Sant’Ignazio. Iz Primorca so Primorskemu dnevniku pred mesecem dni potrdili, da so se morali na razpis prijaviti prvič, doslej jim je občina daljšala obstoječo koncesijo.

Z lestvice izhaja, da je Primorec prejel 32 točk kar se tiče vsebinske ponudbe, odbor trebenskega društva je ponudil najemnino deset odstotkov nad izklicno ceno. Sant’Ignazio pa je bil bolj prepričljiv na obeh področjih. Tehnično ponudbo so na občini ocenili s 50 točkami, tržaško nogometno društvo pa je ponudilo za 81 odstotkov višjo najemnino od izklicne cene. Projekt kriške Vesne so tehniki ocenili s 34 točkami, tudi tam je društvo ponudilo najemnino deset odstotkov nad izklicno ceno. Ko bi se prijavilo še kakšno drugo društvo, bi bila torej tudi Vesna morda v škripcih. Za prihodnjih osem let pa se ta problem ne bo postavil.