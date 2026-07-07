V dolinski občini so se lotili asfaltiranja cest

V dolinski občini so se lotili izvajanja obširnega programa asfaltiranja občinskih cest glede na stanje cestnega omrežja in razpoložljiva finančna sredstva. Junija je asfaltiranje dočakal odsek ceste, ki vodi od stare cerkve v Krogljah proti Dolini vse do križišča z deželno cesto SR11. Ravno v teh dneh se je zaključila obnova glavne ceste v Lakotišču. Dela je Občina Dolina zaupala podjetju MG Group za skupnih 150 tisoč evrov, ki jih sama krije iz svojega proračuna. V Lakotišču so obnovili odsek ceste, ki je dolg 880 metrov. »Dela so bila načrtovana med koncem leta 2024 in začetkom 2025, vendar smo morali njihovo izvedbo preložiti, da bi omogočili polaganje optičnih vlaken, kakor predvideva nacionalni načrt za širokopasovne povezave,« je zamudo upravičil dolinski podžupan Marko Savron, ki je med drugim pristojen za urbanizem in prostorsko načrtovanje.

Spomnil je, da je v prihodnjih mesecih predvideno asfaltiranje dodatnih cestnih odsekov v skupni vrednosti 184 tisoč evrov, ki jih krije deželna služba za cestno in pristaniško infrastrukturo. Obnove bodo deležni odseki med Lakotiščem in Domjom (185 metrov), med Domjom in Logom (850 metrov) ter tisti od avtocestnega priključka do Ricmanj (160 metrov). Kmalu se bodo začela tudi obnovitvena dela na odseku, ki vodi v Boršt z deželne ceste SR11, in tudi na odseku v vaškem jedru pri vodnjaku, ki ga imenujejo K’luža. Projekt v skupni vrednosti 26 tisoč evrov bo občina krila s sredstvi iz proračunskega presežka.Na današnji seji dolinskega občinskega sveta bo koalicija predlagala odobritev financiranja del za urbano prenovo vasi Log v skupnem znesku 600 tisoč evrov, je napovedal podžupan. »Temu znesku gre dodati še 300 tisoč evrov, ki jih bo zagotovilo podjetje AcegasApsAmga za predvideno sanacijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v vaškem jedru,« je še dodal in se zahvalil podjetju za milijonska sredstva, ki jih na občinskem ozemlju vlaga v obnovo, prenovo in širjenje omrežja.