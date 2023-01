Triestina bo dobila nove lastnike

Predsednik Triestine Simone Giacomini je svoj dopis – tiskovno sporočilo medijem – poslal danes (petek) pozno popoldne, sicer prej od napovedanega; v njem napoveduje prihod novih delničarjev, a sam bo ostal na predsedniškem mestu, čeprav ni jasno, če še z večinskim deležem.

V daljšem dopisu se je predsednik v uvodnem delu dotaknil letošnje sezone, naposled naštel (in se pohvalil), kaj je v teh mesecih storil in dosegel.

Poslovno je bil Giacomini zadnje mesece zaposlen v Združenih Arabskih Emiratih, kjer je podpisal nekaj zelo dobičkonosnih pogodb, a hkrati je iskal nekoga, ki bi mu priskočil na pomoč pri vodenju Triestine. Ravno zato je v tem zapisu napovedal prihod novih, svežih sil, ki mu želijo biti v oporo tudi s finančnega vidika. »Uradno sporočam, da smo začeli pogajanja za delno prodajo kluba in postopek se bo zaključil najkasneje do 31. januarja 2023. Nove ekonomske partnerje osebno poznam in jim popolnoma zaupam, sam pa bom ostal na krmilu kluba v vlogi predsednika. V klub bosta meddrugim vstopila Piergiorgio Crosti, moj osebni dolgoletni prijatelj, in v vlogi poverjenega upravitelja Antonino Scaramuzzino. Tudi sam sem razočaran, a ni v moji naravi zapustiti potapljajoče se barke,« je meddrugim zapisal in napovedal, da družba Stardust, ki jo vodi, bo glavni pokrovitelj Tristine tudi v prihodnji sezoni.