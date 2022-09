Triestina cilja visoko

Kateri bi lahko bili letošnji cilji Triestine? Letos je težko napovedovati karkoli, saj se je v poletnih mesecih v tržaškem klubu spremenilo popolnoma vse. Novi so gospodarji, novo je vodstvo, nov je trener, novih je 90 % igralcev. Skratka, pustimo se presenetiti. Triestina bo sezono začela z domačim z današnjim deželnim derbijem proti Pordenoneju (na Roccu), kar bo že prvi pomemben test za Bonattijeve varovance, ker sodi Pordenone med boljše enajsterice prvenstva. Tekma se bo pričela ob 21. uri, ker so na zvezi sprejeli prošnjo Triestine. Prvotno naj bi bila tekma ob 17.30, a istočasno bo potekala tudi mestna manifestacija v podporo delavcem tovarne Wärtsilä; klub je zaradi tega zaprosil za spremembo urnika, Pordenone je prošnjo Triestine podprl, tako da je zveza le ugodila zahtevam tržaškega kluba.

NAVDUŠENJE TRŽAŠKIH NAVIJAČEV

Navijači po številkah sodeč verjamejo, da sestavlja generalni direktor Giancarlo Romairone solidno ekipo, ki bi se lahko borila za najvišja mesta, saj je število prodanih abonmajev že preseglo mejo 3500 in se bliža 4000. V sredo zvečer so tudi uradno predstavili javnosti ekipo, ki bo nastopala v A skupini C-lige. V prostorih stadiona Rocco se je tekom večera zbralo okrog 3000 navijačev, ki so uživali ob pestrem programu, ki si ga je zamislilo novo vodstvo kluba. Prisoten je bil tudi predsednik Simone Giacomini, ki je med svojim nagovorom znova potrdil, da želi ustvariti posebno vez med ekipo in navijači. Obenem je poudaril, da bo sam v glavnem deloval iz ozadja, a se bo v Trst vračal vsakič, ko bo to mogoče. Višek večera, ki sta ga vodile sestri Provvedi oziroma »Le Donatella«, je bila seveda predstavitev ekipe. Z odra je trener Andrea Bonatti jasno povedal: »Mislim, da imamo konkurenčno moštvo in ambiciozne cilje. Nočemo se skrivati.«