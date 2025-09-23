Triestina ima novega predsednika

Triestina, ki je v nedeljskem 4. krogu C-lige z goloma Finca Vertainena z 2:1 premagala Arzignano, ima od sinoči novega predsednika. Vodstvo kluba je za prvega moža Triestine imenovalo Hrvata Toma Zelenovića. Zastopnik ameriških vlagateljev je bil letos tudi dva meseca član vodstva slovenskega prvoligaša iz Domžal, od koder pa se je poleti umaknil, ker naj bi odgovorni v klubu prikrivali dejanski dolg. Pred tem je Zelenović želel prevzeti tudi ljubljansko Olimpijo. V vodstvu kluba sta tudi Olivier Centner in poslovni upravitelj House od Doge Marco Margiotta. V društvenem odboru ni več Alexa Mente, ki pa naj bi vseeno ostal pri Triestini v kaki drugi vlogi. Odhaja tudi dosedanji upravitelj Sebastiano Stella. Triestina bo v četrtek spet stopila na igrišče. Ob 20.45 bo igrala v gosteh proti Interju U23, pri katerem igra Slovenec Luka Topalovič.