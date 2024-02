Triestina ima novega trenerja

Le dan po nepričakovani odslovitvi trenerja Attilia Tesserja je vodstvo Triestine že sporočilo ime njegovega namestnika. Na klop tržaške nogometne ekipe, ki zaseda tretje mesto v skupini A italijanske C-lige, bo sedel 59-letni Roberto Bordin. Bordin je bil nogometaš Triestine v sezoni 1998/99, ko je ekipa nastopala v C2-ligi, kot trener pa je ekipo vodil v zadnjih sedmih krogih D-lige v sezoni 2015/16.

V 21-letni igralski karieri, ki jo je sklenil leta 2005, je Bordin zbral več kot 300 nastopov v A-ligi v dresih Cesene, Atalante in Napolija.V vlogi glavnega trenerja je vodil moldavski Šerif Tiraspol, s katerim je dvakrat osvojil državni naslov in bil dvakrat pokalni prvak Moldavije. Vodil je tudi azerbajdžanski klub Neftci Baku in moldavsko reprezentanco. Triestina bo Bordina uradno predstavila jutri ob 12. uri na Stadionu Rocco.