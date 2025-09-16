Trst bo gostil ženski odbojkarski superpokal

Najboljši italijanski ženski odbojkarski ekipi bosta znova igrali v Trstu. Potem ko je mesto že gostilo pokal 2024, bo oktobra v PalaTrieste gostilo superpokal. Na njem se bosta pomerila Conegliano, ki je v lanski sezoni osvojil vse možne lovorike, in Milano, ki si je superpokal zagotovil z drugim mestom v zadnjem italijanskem pokalu. V Trstu bodo tako podelili prvo lovoriko v sezoni. Tekma bo na sporedu 18. oktobra ob 17.30, vstopnice pa bodo začeli prodajati v prihodnjih dneh.

V Trst bodo s svojimi ekipami prišle mnoge zvezdnice, med katerimi so tudi novopečene svetovne prvakinje. Če naštejemo le nekatere, pri Coneglianu igrajo Sarah Fahr in Monica De Gennaro, pa tudi Brazilka Gabi in Švedinja Isabelle Haak, ekipi se je v letošnji sezoni pridružila še naturalizirana Slovenka Nene Sillah. Zvezdniška imena ima tudi Milano, pri katerem igrajo svetovne prvakinje Paola Egonu, Anna Danesi, Benedetta Sartori in Eleonora Fersino.