»Trst kot odskočna deska za pariško olimpijado«

Rodil se je in odraščal v Kranju. Študiral je v Združenih državah Amerike. Njegova žena je Američanka (poročila sta se lani najprej na Bledu in nato v Izoli). Stanujeta v Kopru. Trenira pa v Trstu, kjer je registriran za tržaški klub Triestina Nuoto. Oče je Anglež, mama Slovenka. Oba sta vrhunska baletnika. Peter John Stevens je vrhunski plavalec, ki se je na svetovnem prvenstvu v Dohi prebil v finale v disciplini 50 m prsno in nato zaključil na 8. mestu. 28-letnik je postaven in simpatičen fant, vsakič pripravljen na pogovor. Čeprav bi marsikdo mislil, da plavalec iz Spodnjih Pirnič, ki je študiral v Tennesseeju v ZDA, govori z angleškim naglasom, to ne drži. Uporablja kleno gorenjščino, ime Peter pa izgovarja v slovenski obliki. Z njim smo se pogovarjali v kavarni Degli Specchi na tržaškem Velikem trgu.

Dovolite mi, a ... od kod v Kranju rojenemu plavalcu angleško zveneči priimek in srednje ime?

Moj oče je priznani britanski baletnik Andrew John Stevens, ki je kot koreograf delal v številnih mednarodnih gledališčih v tujini, mama pa je baletna pedagoginja in primabalerina ljubljanskega baleta Nena Vrhovec Stevens, ki je za svoje umetniško delo prejela tudi Prešernovo nagrado in nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo. Starša sta se spoznala v Sloveniji, se zaljubila, meni pa nadela ime Peter, ker se pač dobro sliši v obeh jezikih.

Kdaj ste začeli plavati?

Zelo zgodaj kot otrok. Plaval sem in nato sem poskusil še tenis. A v osnovni šoli sem se moral odločiti za eno ali drugo in nadaljeval sem s treningi v bazenu. Pravzaprav okrepil sem treninge in intenzivnost. Prvi trening sem običajno opravil zelo zgodaj zjutraj pred odhodom v šolo. Mama me je peljala z doma v bazen v Kranj in sem še spal v avtu (se zasmeje). Bilo je naporno.