V Mecklenburgu-Predpomorjanskem slavila AfD, v Berlinu Levica

Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) je po deželi Saška-Anhalt slavila tudi na včerajšnjih volitvah v Mecklenburg-Predpomorjanskem. Osvojila je 38,2 odstotka, s čimer je skoraj podvojila svoj rezultat, 16,7 odstotka, izpred petih let. Drugi so bili socialdemokrati (SPD) s 35,5-odstotno podporo.

Na tretjem mestu je pristala Levica s 6,5, na četrtem pa Zeleni s 5,7 odstotka podpore. Populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) je s 4,8 odstotki glasov ostalo pred parlamentarnim pragom.

AfD bo v 71-članskem parlamentu pripadlo 32 sedežev. SPD jih bo zasedla 29, Levica in Zeleni pa po pet in ta trojica strank naj bi glede na napovedi najverjetneje oblikovala vladajočo koalicijo.

V zvezni deželi Berlin je s 25,7 odstotka glasov jasno zmagala Levica. Na drugem mestu je CDU z 18,8 odstotka, izhaja iz ponoči objavljenih rezultatov volilne komisije.

Na tretjem mestu je pristala AfD s 16,3 odstotki, sledijo pa ji Zeleni s 14,3 in SPD z 12,1 odstotki podpore, kar je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa najslabši izid stranke na volitvah v Berlinu doslej.

Konservativci s 34 in socialdemokrati z 22 sedeži so izgubili večino v 158-članskem deželnem parlamentu. Nadomestila bi jo lahko tristrankarska koalicija Levice, Zelenih in SPD. I