Udinese bo jutri na videmskem stadionu redno odigral domačo tekmo proti Atalanti, ki pa si jo bo lahko ogledalo največ 5000 navijačev. Tako je odločilo deželno upravno sodišče, ki je sprejelo pritožbo nogometne zveze. Deželne zdravstvene oblasti so zaradi okužb v ekipi, pozitivnih je bilo dvanajst igralcev in trije spremljevalci, prepovedalo odigranje dveh tekem, in sicer minuli četrtek proti Fiorentini in jutrišnjo proti Atalanti.