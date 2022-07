V osemdesetem letu starosti je umrl tržaški trener rokometa Giuseppe Lo Duca. Društvo Pallamano Trieste je ustanovil in vodil kar petdeset let, vse do leta 2020. V svoji karieri trenerja in predsednika omenjenega društva je dosegel 17 državnih naslovov, 6 italijanskih pokalov in eno nagrado Handball trophy.