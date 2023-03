Umrl je Janez Gorišek, oče planiške letalnice

V 90. letu starosti je umrl Janez Gorišek, slovenski gradbeni inženir, nekdanji smučarski skakalec in športni delavec, legenda Planice. Gorišek je kot gradbenik s starejšim bratom Vladom Goriškom projektiral slovito letalnico v Planici, ki je bila zgrajena leta 1969 in že na otvoritveni tekmi so gledalci pod Poncami videli pet svetovnih rekordov.

Janez Dušan Gorišek se je rodil 13. septembra 1933 v Ljubljani. Že v mladostniških letih se je podal na pot projektanta, leta 1961 pa je pridobil naziv diplomiranega inženirja gradbeništva. Na svojem področju je deloval vse do leta 2003, dokler se ni upokojil.

Pri osmih letih se je začel ukvarjati s smučarskimi skoki, kar nekaj let je bil državni reprezentant, njegov največji uspeh pa je bil dvakratni naslov študentskega svetovnega prvaka. Njegov osebni rekord je 105 metrov iz domače Planice.

Že od ranega otroštva ju je skupaj s starejšim bratom Vladom Goriškom vezala strast do smučarskih skokov, leta 1969 pa sta skupaj sodelovala pri gradnji največje letalnice na svetu. Z njo sta Vlado in Janez Gorišek uveljavila novo smučarsko disciplino - smučarske polete -, ki jo je leta 1971 priznala tudi Mednarodna smučarska zveza (Fis). Letalnica je tako ponesla sloves Planice v svet. Za izgradnjo planiške letalnice je Gorišek leta 1968 skupaj z bratom prejel tudi Bloudkovo nagrado.

Kasneje sta brata sodelovala tudi pri rekonstrukciji drugih skakalnic in letalnic doma in drugod po Evropi. Na napravah, ki sta jih projektirala oziroma rekonstruirala, je zabeleženih kar 78,3 odstotka vseh svetovnih rekordov, je zapisal Rajko Šugman v knjigi Brata Gorišek - vizionarja smučarskih poletov.

Kasneje se je Janezu Gorišku pri projektiranju po smrti brata pridružil sin Sebastjan Gorišek, ki gre po očetovih stopinjah.

Tudi magična meja 250 metrov, ki jo je prvi dosegel slovenski šampion Peter Prevc, je »padla« na njuni letalnici v Vikersundu. Leta 1969, ko je bila zgrajena letalnica bratov Gorišek, je bil svetovni rekord presežen kar štirikrat. Po letu 1985 so svetovne rekorde dosegali zgolj v Planici vse do leta 2011, ko je Janez Gorišek s sinom Sebastjanom sodeloval pri prenovi letalnice v Vikersundu in je ta prevzela primat.

Gorišek je za svoje delo prejel ogromno priznanj, odlikovanj in nagrad, danes pa je tudi častni član Fisovega odbora za razvoj smučarskih skokov.