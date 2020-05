Umrl nekdanji znani slovenski nogometaš Marko Elsner

V 61. letu starosti je za posledicami dolge bolezni danes zjutraj umrl nekdanji slovenski in jugoslovanski reprezentant Marko Elsner, sin nekdanjega znanega nogometnega trenerja in igralca Branka Elsnerja. Marko Elsner je bil eden najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini. V osemdesetih letih minulega stoletja se je uveljavil tudi kot eden najboljših nogometašev v nekdanji Jugoslaviji. Igral je med drugim pri beograjski Crveni zvezdi in v Nici. Z jugoslovansko selekcijo je leta 1984 osvojil bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Dvakrat je nastopil v dresu slovenske reprezentance.