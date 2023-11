Uspešen le Breg na derbiju v Doberdobu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Fagagna – Sistiana Sesljan 1:0 (1:0)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Gotter, Almberger, Stefani (Vecchio), M. Crosato, Blasizza, L. Crosato, Disnan, Dall'Ozzo (Germani), Francioli, Pelengić (Loggia, E. Colja). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je še podaljšal negativno serijo in v Fagagni utrpel tretji zaporedni poraz. Zmagoviti gol gostiteljev je padel v 33. minuti, ko so nogometaši Fagagne izkoristili napako rumeno-modre obrambne vrste. Trener Denis Godeas je tokrat spremenil taktično postavitev moštva in je skušal izkoristiti lastnosti nekaterih nogometašev, ki ne igrajo v napadu. Tudi ta varianta pa ni bila učinkovita. Sistiana Sesljane bo v sredo igral zaostalo tekmo v Vižovljah proti Maniagu Vajontu. Tekma se bo začela ob 20. uri.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Breg 0:6 (0:2)

Strelci: 15. Sabadin, 28. M. D'Alesio 11-m; 53. M. D'Alesio, 66. Sabadin, 69. Sabadin, 86. Ceglie

Mladost: Piccotti, Novak, Bensa, Mauri, D. Dreassi (Gerin), Pers, Soban (Devetak), D. Trevisan, Cernic, Vera, Tavčar. Trener: Arrisicato.

Breg: Blasevich (Pavlidis), F. Spinelli (Andreasi), Renar, Frangini, Čermelj (Madrusani), Nigris, Franza, Delvecchio, Sabadin, M. D'Alesio (Marchio), Vianello (Ceglie). Trener: Biloslavo.

Breg je z lahkoto osvojil derbi v Doberdobu proti Mladosti, ki je nastopila z okrnjeno postavo. Domačini so zdržali le en polčas, ko je Breg vodil z 2:0. V drugem polčasu pa so popolnoma prevladali gostje, ki so zmagali še četrtič zapored.

Isonzo – Sovodnje 2:0 (1:0)

Sovodnje: Zanier, Markovič, Simčič, Rijavec, Feri, Umek, Vizintin (A. Juren), Petejan, Marassi (Peressini), Kožuh (Klančič), M. Juren. Trener: Trangoni.

Na slabem igrišču in po grobi igri so se bolje znašli domači nogometaši, ki so naposled zmagali z dvema goloma razlike. Prvega so dosegli že po uvodnih minutah igre. Še prej pa je imel Martin Juren za Sovodnje lepo priložnost za gol, ni bil pa natančen pri udarcu na domača vrata. Zelo moška igra se je nadaljevala tudi v drugem delu tekme. Gostitelji so dali še drugi zadetek in izid se ni več spremenil.V prihodnjem krogu čaka v soboto sovodenjsko moštvo domače srečanje proti Azzurri.

2. AMATERSKA LIGA

Pieris – Primorje 4:0

Primorec – Muglia 0:6 (0:3)

Primorec: Pian; Mattera, Koulibali (Čubej), Sartoretto, Tranquillini (Vesco); Djiby (De Sio), Morina, Pazzaglini, Kaurin (Celardi), Varzaru; Giani. Trener: Graziano.

Proti ekipi Muglie, ki zaseda sredino lestvice, so nogometaši Primorca utrpeli še en visok poraz in tako ostajajo s tremi točkami na predzadnjem mestu lestvice. Že po prvem polčasu so gostje vodili s tremi zadetki razlike in tako je bil končni zmagovalec znan. V drugem delu srečanja je miljsko moštvo doseglo še tri zadetke in tako zmagalo s teniškim izidom 6:0.