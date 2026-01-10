Uspešne vse ekipe, ki so stopile na igrišče

MOŠKA C-LIGA

Triestina Volley – SloVolley ZKB 0:3 (15:25, 21:25, 10:25)

SloVolley ZKB: Bensa 1, Bulfon 13, Komjanc 11, Terpin 6, Jerič 11, Sutter 6, Dessanti (L), Margarito (L), Castellani 0, Vremec 7, nv.: Vattovaz, Segre, Micali. Trener: Peterlin

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Royalkennedy 3:2 (13:25, 25:21, 23:25, 25:21, 15:13)

Zalet ZKB: Ban 9, Ciuch 14, Kalin 9, Kovačič 24, Skerk 1, Vattovaz 5, Briscech (libero),Grilanc, Lizza, Marion 1, Močnik. Trenerka: Vattovaz

Včerajšnja tekma na Rouni je bila zelo napeta, izenačena, a tudi polna preobratov. Prvi set sicer lahko takoj odmislimo, saj je bil povsem enosmeren, zaletovke so veliko grešile, tako da so Videmčanke prišle do petindvajsete točke brez večjih naprezanj. »Prava« tekma se je začela v drugem setu in bila do konca zelo enakovredna. V drugem je bil Zalet ZKB stalno v rahli prednosti, do zadnjega izenačenja je prišlo pri osemnajsti točki, nato pa so naše igralke uspešno ubranile vse poskuse sicer zelo borbenih nasprotnic, da bi obrnile potek. Zalet ZKB je tudi v tretjem začel zelo odločno, igralke so si z dobro igro priigrale že visoko prednost 16:10, a se nasprotnice niso dale, začele nizati točko za točko, izkoristile vsako negotovost v vrstah domačink in jih ujele pri izidu 20:20. Zalet je nato povedel z 22:21, a so bile v napeti končnici boljše gostje. Na srečo zaletovk to ni potrlo, takoj so povedle tudi v četrtem setu s 15:12 in se niso pustile zmesti, niti ko je po seriji učinkovitih blokov Royalkennedy osvojil kar pet zaporednih točk in povedel s 17:15. Zalet ZKB je nadoknadil zamujeno, povedel s 23:18 in s tem je bilo seta v bistvu konec. Najbolj napet je bil prav gotovo peti niz: po začetni izenačenosti so gostje vodile že z 12:9, ko je prišlo ponovno do odločne reakcije naših odbojkaric, ki so izenačile pri dvanajsti točki in z mirnimi živci odigrale še zadnje akcije.

Trenerka Demi Vattovaz: »Po treh porazih pred novoletnim premorom smo to zmago resnično potrebovale, predvsem zato da smo spet dobile zaupanje v svoje moči. Tekma ni bila lahka, nasprotnice so bile zelo borbene, trener je imel na razpolago več enakovrednih menjav, a se je na koncu vse srečno izšlo. Pohvalo zasluži vsa ekipa, še posebno bi rada izpostavila Veroniko Skerk, ki je res brezhibno odigrala vso tekmo. Z novima osvojenima točkama lahko zdaj s še večjim zaupanjem vase gledamo na nadaljnji razplet prvenstva.«

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Farravolo 3:2 (23:25, 30:28, 17:25, 25:22, 18:16)

Zalet: Rapotec 3, Gulich 21, Lakovič 9, Luxa 7, Mbengue 5, Olivotti 14, Movio (L1); Gargiuolo (L2), Dandri 1, Regent 3. Trener: Bosich.

Soča – Latisana 3:1 (17:25, 28:26, 25:15, 25:23)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 19, Piva 15, Komic 5, Menis 5, Paulin 8, Cotič 1, A. Berzacola 8, L. Berzacola 2, Tognolli 2, Tosolini 1, D’Amelio L1, Buna L2, Gruden, Coco. Trener: Orel