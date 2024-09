V 2. in 3. AL kar dvanajst derbijev

Deželna nogometna zveza je včeraj objavila še koledar za prvenstvi 2. in 3. amaterske lige, ki se bosta začeli v nedeljo, 29. septembra. V skupini D 2. amaterske lige bodo nastopale tri ekipe slovenskih društev: doberdobska Mladost, ki je lani izpadla iz 1. amaterske lige, kriška Vesna in bazovska Zarja. Vse tri bodo v uvodnem krogu igrale v gosteh. Mladost v Moraru, Zarja v Trstu proti San Giovanniju, Vesna pa v Tržiču proti Arisu San Polo. Teden kasneje bodo vsi trije predstavniki slovenskih klubov igrali pred domačim občinstvom. V Doberdob bo prišla Mossa, v Križ Pieris, v Bazovico pa Aris San Polo. Do preskoka na zimsko sončno uro bodo tekme ob 15.30, nato pa ob 14.30 vse tja vključno 23. februarja. Prvi del sezone se bo končal tik pred božičem, 22. decembra. Drugi del se bo nadaljeval šele 2. februarja in nato zaključil 11. maja.

Prvi derbi bo na sporedu šele 17. novembra, ko bo Vesna gostila Mladost. Povratni medsebojni kriško-doberdobski obračun bo 23. marca v Doberdobu. Teden kasneje, 24. novembra, bo Mladost gostila Zarjo. Zarja in Vesna pa si bosta stali nasproti 15. decembra v Bazovici ter 4. maja v Križu.

V nižjo ligo bodo neposredno izpadle zadnje štiri ekipe na lestvici. Dodatna izpada bosta v primeru, če bi iz D-lige izpadle vse tri deželne ekipe.

Če bosta prvenstvi 1. in 2. amaterske lige krajši, to ne velja za 3. AL, ki se bo začela 29. septembra in zaključila šele 25. maja. V skupini C nastopajo tudi Primorec, Primorje 1924 in Primorje Pro-Secco (napisano točno tako). Že v uvodnem krogu bo v Trebčah derbi med Primorcem in Primorjem 1924. Primorje Pro-Secco pa bo 29. septembra igralo na proseški Rouni s Porpettom. Teden kasneje bo na Rouni igralo Primorje 1924, ki bo gostilo Domio B. Derbi med obema ekipama Primorja bo že na dan Barcolane, 13. oktobra. Primorje Pro-Secco in Primorec pa se bosta v Trebčah srečala 17. novembra. Prvi del 3. AL se bo končal 26. januarja. V koledarskem letu 2024 bo bo zadnji krog na sporedu 22. decembra, prvi krog v letu 2025 pa bo 19. januarja.