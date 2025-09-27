V 3. AL kar štirje slovenski klubi (kar ni dobro)

Jutri se bo začelo tudi nogometno prvenstvo 3. amaterske lige. Skupina D bo slovenska, saj bodo nastopale kar štiri ekipe slovenskih klubov: doberdobska Mladost, trebenski Primorec, proseško Primorje 1924 in kriška Vesna. V skupini D ne bo štirinajst ekip, ampak trinajst, saj se je med tednom odpovedal nastopu UFM U21. Koledar je ostal nespremenjen, tako da bodo ekipe, ki bi bile morale igrati proti tržiškemu moštvu, tisto nedeljo proste. V uvodnem krogu bo jutri mirovala ISM Gradisca. Že v drugem krogu pa bo prost Primorec, v tretjem pa Primorje 1924. V skupini je še ena ekipa, ki igra na proseški Rouni: Pro-Secco Primorje (medsebojni obračun bo 14. decembra). V višjo ligo bodo napredovali zmagovalci štirih skupin in še tri ekipe po play-offu. V primeru enega izpada deželne ekipe iz D-lige, bosta po play-offu napredovali v 2. AL le dve moštvi, v primeru dveh izpadov, pa le eno. V play-off se bosta uvrstili druga in tretjeuvrščena. V primeru pet ali več točk prednosti tekme končnice za napredovanje ne bo.

Prvi od skupno šestih derbijev bo na sporedu že jutri, ko se bosta v Trebčah srečala Primorec in Mladost. Drugi pa bo prihodnji teden v Doberdobu, kamor bo prišlo Primorje 1924. Proseška ekipa se bo s Primorcem spopadla 26. oktobra, 2. novembra bo Vesna igrala v Doberdobu proti Mladosti, 23. novembra bo derbi med Vesno in Primorcem, teden kasneje pa bo Primorje gostilo Vesno.

