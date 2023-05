V dežju in mrazu zmagal Danec Magnus Cort

Danec Magnus Cort je zmagovalec deževne in hladne 10. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Scandiana do Viareggia (196 km) je bil najboljši iz ubežne skupine. Vodilni v skupnem seštevku je ostal Britanec Geraint Thomas, z dvema sekundama zaostanka pa mu sledi slovenski as Primož Roglič, ki je etapo varno končal v razredčeni glavnini.

Etapa je sprva potekala v zelo deževnem in hladnem vremenu, zaradi česar so pred začetkom predstavniki ekip razglabljali tudi o njenem skrajšanju na zgolj zadnjih 70 km. Toda s tem se nekateri niso strinjali.

Štirje ubežniki so glavnino za sabo pustili po 20 km, a jih je ta na čelu s sprinterskimi ekipami ves čas držala na varni razdalji. V zahtevnih razmerah je na spustu domačin Damiano Caruso (Bahrain Victorious) skušal pridobiti nekaj časa, a se je njegov in napad ekipe izjalovil.

Drugo mesto je pripadlo Kanadčanu Dereku Geeju (Israel-Premier Tech), tretje pa domačinu Alessandru De Marchiju (Jayco-AlUla).

V skupnem seštevku se razmerje moči ni spremenilo. Še naprej vodi Thomas (Ineos Grenadiers), ki ima dve sekundi naskoka pred Rogličem (Jumbo-Visma) ter pet pred rojakom Taom Geogheganom Hartom (Ineos Grenadiers).

Zaradi bolezni je dirko po Italiji zapustil še en kolesar iz najboljše deseterice, Rus Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe). Sedemindvajsetletnik je v skupnem seštevku pred začetkom etape na šestem mestu zaostajal 1:03 minute za vodilnim Thomasom.