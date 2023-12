»V drugi fazi ne bo časa za popravke, zato je treba zavihati rokave zdaj«

SloVolley ZKB je sončno leto zaključil na vrhu lestvice moške C-lige z dvanajsto zaporedno zmago. Pred daljšim premorom - naslednji nastop jih čaka v sredo, 10. januarja, proti Volley Clubu - je prvi del sezone ocenil trener Ambrož Peterlin.

Ste pred prvenstvom pričakovali, da se bo leto izteklo tako uspešno?

Ne, nisem. Samo upal sem, da se bo. V tako dolgem prvenstvu je sicer tudi normalno, da eno tekmo izgubiš. In to se nam lahko še zgodi. Vesel pa bom, če bomo zmagali vseh 28 tekem, tu sta všteti tudi tekmi deželnega pokala.

Ali res pričakujete prvi poraz?

Upam, da ga v tej sezoni ne bo. Če pa ga že moramo dočakati, naj pride do februarja in ne kasneje. Dvakrat smo mu bili zelo blizu, proti Soči in Pordenonu, ko smo v petem nizu že zaostajali štiri točke.

Ravno Soči in Pordenonu ste oddali točko. Katera bolj peče?

Nobena, važna je bila zmaga. Na obeh tekmah smo izgubili četrti niz in bili torej v petem v slabšem psihološkem položaju kot nasprotnik. A smo zmagali.

Izkazalo se je, da je vaša prednost ravno v dolgi klopi. Pogrešate morda še koga v igralskem kadru?

Zelo bi bil vesel, če bi se nam pridružil še kdo, ki igra pri Soči.

Naslednja tekma vas čaka čez 20 dni. Vas daljši igralski premor kaj straši?

Zdaj ne, premor je za vse enako dolg. Ritem bomo ohranjali s kako prijateljsko tekmo, gre pa za krajše pripravljalno obdobje, ki je zame dobrodošlo. Bolj kot prva tekma po premoru, bo zdaj pomembnih čisto vseh šest tekem do konca prvega dela. V tem delu bo treba graditi drugi del. Biti moramo zato zelo pozorni, da koncentracija ne pade, četudi imamo že skoraj matematično zagotovljen nastop v drugi fazi. Vsaka tekma zato ne sme postati prijateljska, a pripravljalna tekma pred drugim delom. Po tem ne bo več časa za popravke. V drugi del moramo torej priti v pravi formi, ne samo fizični, predvsem psihološki.