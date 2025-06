V Ilirski Bistrici ob prisotnosti Gorana Dragića predali namenu igrišče

Kljub poletni pripeki je bil pol ure pred uradnim odprtjem prenovljenih igrišč v Športnem parku Nade Žagar že precejšen vrvež in tudi dokaz, da bi imajo Bistričani radi šport, še posebej košarko, poročajo Primorske novice.

Občina Ilirska Bistrica danes praznuje občinski praznik in na ta dan so slovesno odprli slovesno prenovljena igrišča v Športnem parku Nade Žagar, ki jih sofinancirala Fundacija Gorana Dragića. »Naj športni park postane spet prostor srečevanja različnih generacij, naj postane prostor promocije zdravega načina preživljanja prostega časa, igranja različnih športov ter prostor pristnega prijateljskega druženja,« je dejal bistriški župan Gregor Kovačič. Občina Ilirska Bistrica se je odločila za prenovo zgornjega igrišča za košarko in spodnjega igrišča za rokomet, obnju pa je na novo umestila še fitnes na prostem in mizo za namizni tenis. Na novo je zgradila tudi košarkarsko igrišče 3x3 s košem, nastavljivim po višini, kar omogoča igranje košarke tudi mlajšim otrokom.

To je že sedmo prenovljeno igrišče v Sloveniji in odprtja vseh se je udeležil tudi kapetan zlate reprezentance iz Carigrada in nekdanji vrhunski košarkar Goran Dragić. Ko je voditelj prireditve otroke pozval, naj z vzkliki Gogi, Gogi prikličejo uglednega gosta, je Dragić prikorakal na prizorišče ob navdušenje več sto zbranih ljudi. Ta je vsem ekipam osnovnih šol podelil spominski pokal, na katerega se je podpisal. Fundacija Gorana Dragiča je ob tej priložnosti slovenski reprezentanci v košarki na vozičkih podarila dva invalidska vozička za igranje košarke.