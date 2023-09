V Kopru »poletna Planica« s prvo damo Janjo Garnbret

Za dva dni bo pozornost vseh navdušencev športnega plezanja usmerjena v Koper. Po lanski krstni izvedbi bo plezalni center pri stadionu Bonifika spet gostil vse najboljše plezalce na svetu z slovensko šampionko Janjo Garbret na čelu. Tekma v težavnosti za svetovni pokal, predzadnja v letošnji sezoni, se bo začela v petek z jutranjimi kvalifikacijami in večernim polfinalom (od 20. ure dalje), v soboto pa bo na vrsti še finale (od 20. ure dalje).

Kot je včeraj na predstavitvi tekme v Kopru napovedal vodja športnega dela tekmovanja, znani slovenski alpinist, Tomo Česen, bo koprska tekma z najštevilnejšo udeležbo doslej v Sloveniji (pred tem je tekme četrt stoletja gostil Kranj): tekmovalo bo kar 140 tekmovalcev, 71 plezalk in 69 plezalcev. Med temi bo kar 21 Slovencev (od tega 7 iz mladinskih vrst) z Janjo Garnbret na čelu. Motivacije domačih plezalcev bodo na domači tekmi zagotovo na višku:»Želim pokazati najboljše plezanje,« je potrdila tudi olimpijska in svetovna prvakinja.

V Kopru si seveda organizatorji in slovenski plezalci želijo bučne podpore, zato vabijo vse na Obalo. Do včeraj so prodali že 2500 vstopnic (sicer povečini tujim gostom), seveda pa čakajo tudi slovenski delež navijačev. Podžupanja občine Koper Janja Softić si je zaželela, da bi namreč Koper s tekmo svetovnega pokala postal poletna Planica.

Bogat bo tudi spremljevalni program. V petek bo večerni tekmovalni program (polfinale) uvedel DJ, v soboto pa bo po tekmi, predvidoma od 22.00 na sporedu še koncert skupine Tabu.