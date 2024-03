V Kranjski Gori odpovedali tudi slalom

Prireditelji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so morali danes zaradi slabih snežnih razmer in toplega vremena odpovedati tudi moško slalomsko tekmo za 63. pokal Vitranc, ki bi morala biti na podkorenski strmini v soboto. Že v torek so prireditelji odpovedali tudi veleslalom.

»Zaradi izjemno obilnih padavin v zadnjih 24 urah, ki so popolnoma uničile progo, je slalom za svetovni pokal v Kranjski Gori za moške odpovedan,« je Mednarodna smučarska zveza (Fis) zapisala v sporočilu za javnost.

Ta je še sporočila, da odpadlega slaloma ne bo nadomeščala. Naslednji teden je na sporedu že finale svetovnega pokala v Saalbachu. S tem je mali kristalni globus v slalomskem seštevku pripadel Avstrijcu Manuelu Fellerju, ki ima pred zadnjo tekmo 159 točk naskoka pred zasledovalci.

Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so bili že v torek zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki bi lahko ogrozile varnost tekmovalcev, prisiljeni odpovedati za soboto načrtovan veleslalom. Namesto veleslaloma naj bi v soboto tako izpeljali slalom, a zdaj je tudi ta načrt prekrižala narava.

»Vreme letos Pokalu Vitranc ni bilo naklonjeno. Potem, ko je včeraj vse kazalo na izvedbo slalomske tekme, je dež preko noči in danes dopoldan odplavil dobršni del snežne odeje ter zmehčal snežno odejo do te mere, da je ne bi mogli pripravit za varno smučanje tekmovalcev,« je dejal vodja organizatorjev Gregor Benedik.

»Mi smo vložili maksimalen trud, da bi tekmo obdržali, vendar je bila narava letos, po 23 letih, mnogo močnejša od nas. Kupci vstopnic bodo seveda dobili vrnjen denar pri prodajalcu, kjer so vstopnice kupili. Ne preostane nam nič drugega, kot da vas vse povabimo na 64. Pokal Vitranc naslednje leto,« je dodal.

Še v ponedeljek so kranjskogorski prireditelji sicer pričakovali nizke nočne temperature in da bodo lahko izpeljali obe tekmi. Razmišljalo se je o možnosti izvedbe dveh slalomov oziroma o veleslalomski tekmi na skrajšani progi z rezervnega starta. A so vsi ti razmisleki padli v vodo.

Odpoved tekme bo pomenila največji finančni udarec za Smučarsko zvezo Slovenije, saj bo alpskemu delu manjkalo okrog 200.000 evrov z naslova marketinških in televizijskih pravic.