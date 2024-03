V Kranjski Gori odpovedali veleslalom, skušali bodo izpeljati slalom

Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki bi lahko ogrozile varnost tekmovalcev, prisiljeni odpovedati za soboto načrtovan veleslalom, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis). Tekme v veleslalomu ne bodo nadomeščali.

Namesto veleslaloma bodo organizatorji tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev, 63. Pokala Vitranc, skušali v soboto izpeljati tekmo v slalomu za točkovanja svetovnega pokala, so potrdili pri mednarodni zvezi.

Slalom je bil sicer po prvotnem sporedu načrtovan v nedeljo.

Kranjska Gora bo 9. marca prizorišče zadnjega tekmovanja za svetovni pokal alpskih smučarjev pred finalom sezone, ki bo letos od 16. do 24. marca v Saalbachu v Avstriji.