V Lipici nova steza za tekače vseh vrst

Rekreativni tekači (in ne samo), družine in starostniki, skratka vsi, ki ljubijo naravo in zdrav življenjski slog, imajo odslej na voljo novo tekaško stezo v Lipici. Tekaška proga, po kateri se je dovoljeno tudi sprehajati, je primerna za vse tekače, ne glede na njihovo kondicijsko pripravljenost, saj je dolga približno 6,3 kilometra in je primerna za začetnike ter izkušene tekače. V okviru šestih kilometrov je vzponov za samo 40 m, zato je primerna tudi za tiste z manj kondicije. Steza, ki se vije okrog Kobilarne Lipica, je opremljena z oznakami o pretečenih kilometrih, v naslednji fazi razvoja te dodatne ponudbe,pa bodo traso opremili tudi z informativnimi tablami. Šestkilometrski krog se namreč vije okrog kraških znamenitosti po čudoviti lipiški pokrajini.

Nova brezplačna steza je plod sodelovanja Kobilarne Lipica, pokrovitelja kobilarne - Zavarovalnice Generali, po kateri se tudi imenuje, in Zavoda ŠTIP. S projektom želijo gostom kobilarne ponuditi naraven, aktiven in zdrav način spoznavanja kulturne in naravne dediščine.

