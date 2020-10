V Mariboru dva veleslaloma, v Kranjski Gori kot običajno

Alpski smučarji bodo čez dva tedna v Sőldnu odprli sezono 2020/21 svetovnega pokala. Na novem tekmovalnem koledarju, ki ga bo predsedstvo Mednarodne smučarske zveze dokončno potrdilo 9. oktobra, ostajata tako Zlata lisica kot Vitranc, v Italiji pa bodo ženske tekmovale samo še na Kronplatzu, moški pa v Val Gardeni, Bormiu in Alti Badii.

Slovenski program v Mariboru bo letos stekel s posebnostjo, saj bosta na sporedu dva ženska veleslalomoma 16. in 17. januarja, ne pa kot običajno veleslalom in slalom. Na pokalu Vitranc v Kranjski Gori pa bosta moški veleslalom in slalom na sporedu 13. in 14. marca.