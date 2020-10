V mladinskih prvenstvih bodo igrali (le) tri nize

Na sobotnem srečanju vodstva medpokrajinske zveze Fipav za Trst in Gorico so določili, da se bodo mladinska prvenstva in prvenstva članskih divizij – če ne bo novih ukrepov za zajezitev epidemije – začela od 22. novembra dalje. Da bo na isti lokaciji moč odigrati čim več tekem, se bo v ženskih prvenstvih od U13 do U19 igralo le tri nize, ne pa kot običajno na tri zmagane nize. S tem želijo omejiti čas tekem na uro in pol.

Na zvezi obenem načrtujejo, da bi se zmagovalce prvenstev določilo s finalnimi obračuni, ki jih bodo v primeru tekem za zaprtimi vrati predvajali po spletu.