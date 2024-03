V Piranskem zalivu regata z več kot 600 udeleženci

V Piranskem zalivu Jadralni klub Pirat Portorož do nedelje gosti več kot 600 jadralcev razreda optimist iz 20 držav. Jubilejna 30. velikonočna regata velja za najštevilčnejšo v tem delu Evrope, po oceni organizatorjev pa predstavlja izjemno priložnost za promocijo Slovenije, slovenske Istre ter Portoroža in Pirana kot jadranju prijaznih destinacij.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost z današnje novinarske konference, na kateri so predstavili regato, je bila ta prva štiri leta dvodnevna, skozi leta pa se je število udeležencev in držav postopoma večalo.

Leta 2005 je regata z uradnim imenom Sailing Point Easter štela skoraj 400 jadralcev iz osmih držav. Takrat je klub za glavno nagrado v žrebu prvič podaril jadrnico razreda optimist, kar je kasneje postala tradicija, so spomnili.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je velikonočna regata postala ena najpomembnejših za razred optimist v Evropi, ob podpori lokalne skupnosti pa je še dodatno pridobivala na veljavi.

Organizatorji poudarjajo, da bo regata letos tudi trajnostno naravnana, zato so se med drugim povezali z rižanskim vodovodom Koper in javnim podjetjem Okolje Piran, s katerima bodo širili sporočilo o pomenu pitne vode in skrbi za okolje. V ta namen bodo organizirali tudi čistilno akcijo obale ob klubu.

»Organizacija tako številčne in prepoznavne regate je privilegij in obenem velika odgovornost. Izjemno smo hvaležni, da se na regato vsako leto vrača toliko otrok, trenerjev in družin in da mnogi ohranjajo lepe spomine na velikonočne praznike v Portorožu,» je na novinarski konferenci povedal predsednik Jadralnega kluba Pirat Mitja Margon.

O izjemnem pomenu, ki ga ima športni turizem za Portorož in Piran, sta se na novinarski konferenci strinjala tudi podžupan piranske občine Christian Poletti in Elena Šverko iz Turističnega združenje Portorož.