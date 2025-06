V Piranu se začenja boj za zeleno majico

Vse je nared za start 31. izvedbe kolesarske dirke po Sloveniji, ki so jo organizatorji včeraj predstavili na novinarski v znameniti kulisi Krajinskega parka Sečoveljskih solin. Petdnevna dirka se bo začela danes v Piranu, točneje na Tartinijevem trgu (start bo ob 11.45), in se zaključila v nedeljo s tradicionalnim ciljem v Novem mestu.

Letošnja slovenska pentlja je bila prestavljena za en teden naprej v primerjavi s prejšnjimi leti, ko je bila na sporedu sredi junija in je tako marsikateremu kolesarju služila kot priprava za francoski Tour. Na dirki po Sloveniji je tako v letih 2021 in 2022 slavil najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki je bil nato v Franciji prvi in drugi. Slovenski kolesarski as pa je letos za naskok na rumeno majico kot zadnjo pripravljalno dirko izbral kriterij po Dofineji (od 8. do 15. junija). Primož Roglič bo po predčasnem odstopu na Giru čas pred startom Toura posvetil le višinskim pripravam, Matej Mohorič pa bo nastopil na dirki po Švici (od 15. do 22. junija).

Kljub temu bodo na startu letošnje dirke po Sloveniji štiri ekipe svetovne serije, in sicer UAE Team Emirates-XRG, Bahrain-Victorious, Jayco AlUla in Lidl-Trek, medtem ko je v soboto zaradi prevelikega števila poškodb sodelovanje odpovedala Visma-Lease a Bike. Velika možnost je, da bo ravno iz omenjene četverice končni zmagovalec zelene majice. Kapetan moštva UAE Team Emirates bo Avstrijec Felix Großschartner, ki je bil tudi prisoten na včerajšnji novinarski konferenci in kot član najboljše ekipe na svetu ni skrival svojih ambicij. Njegov športni direktor bo nekdanji slovenski kolesar Jan Polanc. Glavna aduta ameriškega Lidl-Trek pa bosta Britanec Tao Geoghegan Hart, zmagovalec Gira leta 2020, in Španec Juan Pedro Lopez.

Avstralsko-savdska zasedba Jayco AlUla bo svojega glavnega aduta imela predvsem v sprinterskih bojih z Nizozemcem Dylanom Groenewegenom, ki ima na slovenskih cestah že pet etapnih zmag. Enaintridesetletniku iz Amsterdama bo pomagal tudi izkušeni slovenski sprinter in prijatelj Luka Mezgec, ki se je v zgodovino vpisal kot prvi Slovenec z etapno zmago na dirki po Italiji (leta 2014 v Trstu) in bo že desetič nastopil na domači dirki. »To je edina domača dirka, ki jo lahko opravim z ekipo. Vedno se je rad udeležim. Vselej, ko sestavljamo program za prihajajočo sezono, v ekipi vedo, da si želim dirkati na domačih cest,« je včeraj v Sečovljah poudaril 36-letni Kranjčan.

Svojega tihega favorita za končno zmago ima tudi močno slovensko obarvana ekipa Bahrain-Victorious. Čim višjo uvrstitev bo naskakoval šele 19-letni debitant Jakob Omrzel, ki ga v kolesarskih krogih mnogi imajo za bodočega Pogačarja. »S Tadejem se ne bi primerjal, saj je on eden izmed milijonov. Seveda si želim na domači dirki čim višje uvrstitve. Sem pa šele prvo leto v kategoriji elite (formalno je Omrzel še član razvojne ekipe Bahrain-Victorious, op. a.) in se moram še marsikaj naučiti,« je včeraj dejal obetavni Novomeščan, ki je lani preživel grozljiv padec na mladinski dirki Giro della Lungiana v Italiji in bil nekaj časa celo v življenjski nevarnosti. Ob Omrzelu bo v ekipi Bahrain-Victorious še en obetavni slovenski kolesar Žak Eržen, sicer njegov zelo dober prijatelj že od otroštva. Moštvo, katerega član je tudi Openc Daniel Skerl, ki pa je moral zaradi okrevanja po poškodbi roke odpovedati svoj krstni nastop na dirki po Sloveniji, bo vodil Borut Božič. Glavni sprinterski adut ekipe bo 30-letni Nemec Phil Bauhaus.