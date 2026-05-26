V Gorici trije mladeniči napadli dečka

Brezskrben popoldan v družbi prijateljev se je minuli konec tedna za 13-letnega dečka v središču Gorice spremenil v sila neprijetno izkušnjo. Med Verdijevim korzom in Diazovo ulico je bil namreč pri belem dnevu žrtev poskusa tatvine, nato pa še zasledovanja po mestnih ulicah, ki se je končalo s prihodom policije. 13-letnika naj bi skušali okrasti nekaj let starejši mladeniči, ki pa so prav tako kot on še mladoletni, zato nam iz goriške kvesture podrobnejših informacij niso posredovali. Preiskava, poudarja policija, je še v teku.

Neprijeten dogodek se je zgodil v petek popoldne. Po besedah staršev se je skupinica prijateljev in prijateljic, vsi so učenci goriške prvostopenjske srednje šole, po pouku odpravila v mestno središče, da bi si skupaj privoščila nekaj za pod zob, nato pa so se fantje in dekleta nameravali z avtobusom odpeljati v Štandrež, kjer bi praznovali rojstni dan enega izmed njih.

Okrog 16. ure, pred odhodom na avtobusno postajo, so se fantje odpravili v avtomatizirano prodajalno, ki obratuje v galeriji med Verdijevim korzom in Diazovo ulico, da bi si kupili še pijačo. Za njimi so vstopili trije mladeniči, na videz stari med 14 in 16 let. Približali so se 13-letniku in ga sprva prijateljsko nagovorili, nato pa sta ga dva prijela za roke, tretji pa mu je skušal z vratu strgati zlato verižico. 13-letniku se je uspelo izviti iz njihovega prijema, nakar je pobegnil iz prodajalne in tekel, kolikor so ga nesle noge. Sprva mu je trojica po navedbah drugih sošolcev, ki so prizor opazovali z razdalje, sledila, nato pa naj bi nekaj časa postavala na križišču med Diazovo ulico in korzom.

13-letnik se je nato spet nameraval pridružiti sošolcem, da bi se skupaj vkrcali na avtobus. Med hojo po Verdijevem korzu pa je v Ulici Locchi opazil napadalce. Hotel jih je fotografirati, da bi kasneje lahko poročal o tem, kar se mu je pripetilo, eden od treh pa ga je opazil. 13-letnik je zbežal in se zatekel v eno od kavarn na Korzu Italija, kjer je osebje prosil, naj pokliče policijo. Na prizorišče je nato ob patrulji prišel tudi dečkov oče, ki je vložil ovadbo.

Na kvesturi so včeraj za Primorski dnevnik potrdili, da je bila ovadba vložena, drugih podrobnosti pa v interesu preiskave in zaradi vpletenosti mladoletnih niso mogli posredovati. »Starši smo želeli z zaskrbljujočim dogodkom seznaniti javnost, z željo, da bi se povečala občutljivost do pojava nasilja med mladimi. Ko se dogajajo take stvari, imamo občani dolžnost, da se ne obračamo stran, ampak da nasilje preprečimo oz. prijavimo,« so povedali starši otrok, ki jih je dogodek, čeprav ni imel hujših posledic, močno pretresel. Dodajmo, da je v galeriji med Verdijevim korzom in Diazovo ulico ter ob parkirišču med Morellijevo in De Gasperijevo ulico v minulih letih že prihajalo do neljubih dogodkov, npr. pretepov in razgrajanja, zaradi katerih so tamkajšnji stanovalci in trgovci zahtevali poostren nadzor.