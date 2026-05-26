Goriški državni arhiv s spletno stranjo tudi v slovenščini

»Z veseljem sporočamo, da je naša spletna stran zdaj na voljo tudi v slovenščini.« Tako so pred nekaj dnevi zapisali na Facebook strani goriškega državnega arhiva in dodali, da gre za pomemben mejnik, ki »je rezultat obsežnega timskega dela med institucijami ministrstva in predstavlja nadaljnji korak naprej na naši poti rasti in internacionalizacije«.

Poleg prevoda v slovenski jezik je bila v skladu z ministrskimi smernicami posodobljena tudi celostna podoba spletne strani goriškega državnega arhiva, ki je zdaj sodobnejša in skladna z identiteto ministrstva za kulturo.

»Z novim prevodom in grafično prenovo želimo ponuditi še učinkovitejšo podporo slovensko govorečim uporabnikom, olajšati iskanje informacij in zagotoviti bolj dostopno, jasno in vključujočo izkušnjo brskanja, s čimer bomo pomagali odpraviti fizične in jezikovne ovire,« so glede novosti še napisali na Facebook strani goriškega državnega arhiva.

Projekt zastavili leta 2024

»Slovenski prevod predstavlja rezultat projekta, ki smo ga v goriškem državnem arhivu zastavili leta 2024. Takrat smo tudi v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 vložili prošnjo za koriščenje sredstev iz zakona 482 iz leta 1999, ki je bila naposled tudi sprejeta,« nam je včeraj pojasnil arhivist Marco Plesnicar v družbi direktorice goriškega državnega arhiva Martine Schuster, ki je pojasnila, da so projekt poimenovali Odprto javnosti. »Poleg prevoda spletne strani v slovenščino smo med lanskim letom razpolagali tudi s slovenkim jezikovnim uradom,« je še povedala Martina Schuster in pojasnila, da so za uresničitev projekta imeli na razpoalgo nekaj manj kot 22.000 evrov prispevka.