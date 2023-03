V pričakovanju vrhunca v Planici

Konec tedna se bo v Planici končala že 44. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, katere skupni zmagovalec je že znan. Veliki kristalni globus je namreč že pred časom osvojil Norvežan Halvor Egner Granerud. Organizatorji finala spet pričakujejo pravo, planiško vzdušje, in računajo na polno dolino pod Poncami, sploh na sobotni tekmi.

Potem ko je Planica to zimo najprej konec januarja gostila skakalne tekme Olimpijskega festivala evropske mladine (Eyof), nato pa konec februarja še največji zimski športni dogodek v Sloveniji doslej, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, je od srede naprej še prizorišče tradicionalnega finala sezone svetovnega pokala.

»Konec tedna spet pričakujemo polno Planico, vsaj za sobotno tekmo. To je naša želja,» je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič.

Še nikoli doslej se sezona smučarskih skokov ni končala aprila. Letošnja se je začela že v začetku novembra, tako da gre obenem za najdaljšo sezono doslej, v kateri imajo skakalci 32 posamičnih tekem.

Ta čas je za finale sezone prijavljenih 72 tekmovalcev iz 16 reprezentanc, blizu 400 je zraven še spremljevalnega osebja. Granerud je že v domačem Vikersundu predčasno slavil skupno zmago sezone, potem ko je takrat njegov edini izzivalec, Poljak Dawid Kubacki, sprva odpovedal nastop, nato pa zaradi zdravstvenih težav žene še vse nastope do konca sezone.

V skupni razvrstitvi je Kubackega na drugem mestu po Lahtiju prehitel Avstrijec Stefan Kraft (1630 točk), tretji je Kubacki (1592), četrti pa najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki za Poljakom pred finalom sezone zaostaja za 73 točk.

V boju za mali kristalni globus za polete po štirih od skupno šestih tekem vodi Granerud (380 točk) pred Krafttom (320) in trojico Slovencev; na mestih 3 do 5 so namreč Timi Zajc (171), Domen Prevc (163) in Lanišek (154). Že zdaj je sicer jasno, da naslednik Žige Jelarja, ki brani skupno zmago v poletih, tokrat ne bo Slovenec. Dvoboj za zmago se bo odvil le med Granerudom, to zimo tudi že zmagovalcem novoletne in norveške turneje, in Kraftom.

Poleg tekmovalnega programa, ki ostaja praktično enak kot minula leta, danes bodo kvalifikacije, od jutri do nedelje pa sledijo še zadnje tri tekme sezone, prireditelji obljubljajo tudi bogat spremljevalni program z glasbenimi skupinami.

Danes bo v Planici tudi spet dan otrok. Planiški organizatorji bodo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zvezo prijateljev Ljubljana Moste - Polje v dolino pripeljali 500 otrok, Zavarovalnica Triglav pa še blizu 5000. V Planici bodo tudi osnovnošolci in srednješolci iz Svetega Jakoba ter en razred zgoniške osnovne šole.

Danes ob 18. uri bo v Kranjski Gori tudi pozdrav junakom, v soboto pa je na sporedu javna podelitev startnih številk za nedeljsko tekmo na trgu zmagovalcev.