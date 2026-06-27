Župani treh kraških občin pozivajo k varčni rabi vode in omejitvi njene uporabe

Občine Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor v skupnem pozivu treh županov, Igorja Gabrovca, Monice Hrovatin in Tanje Kosmina pozivajo občanke in občane k varčni rabi vode in omejitvi njene uporabe.

Poziv prihaja po sporočilu družbe Kraški vodovod, da so zaznali občutno povečanje porabe vode, zlasti v jutranjih in večernih urah, ko se zalivajo kmetijske površine, vrtovi in igrišča. Gre za posledico vremenskih razmer v zadnjih tednih z visokimi temperaturami in vztrajnim pomanjkanjem izdatnejših padavin.

»Nadaljnja velika poraba vode bi lahko povzročila upad pretoka in tlaka ter znatno zmanjšanje zaloge v rezervoarjih,« opozarjajo trije župani, ki zaradi tega poudarjajo pomen skupnega prispevka vseh k odgovornemu ravnanju in zmernosti.

Poziv je namenjen tako občankam in občanom kot tudi tistim, ki izvajajo gospodarske dejavnosti na območju treh občin: skrčiti je treba nebistveno porabo vode, preprečiti potrato in ravnati po načelih trajnostne rabe.

Med ukrepi, ki jih priporočajo trije župani, so: redno pregledovanje vodovodnih in namakalnih naprav z namenom, da se pravočasno ugotovijo morebitna puščanja; uporaba varčnih sistemov; vklop pralnih in pomivalnih strojev le, ko so polni; tuširanje namesto kopanja v kadi; ponovna uporaba vode od pranja sadja in zelenjave za zalivanje rastlin in vrtov ter na splošno preprečevanje nepotrebnega izlivanja vode med vsakodnevnimi opravili, kot sta umivanje zob ali britje.

»Majhna, vsakodnevna dejanja lahko pomembno prispevajo k varovanju vira, ki je bistvenega pomena za celotno skupnost,« poudarjajo župani in dodajajo, da odgovorno ravnanje vodi tudi do finančnega prihranka.

Priporočilo treh občin ostaja v veljavi ves čas trajanja trenutnih vremenskih razmer in se bo lahko spremenilo glede na razvoj stanja, še dodajajo.